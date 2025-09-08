Görülmez kazada canından oldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Yunuslar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Öz kendisine ait kamyonetin lastiğini tamir etmek istedi. İddiaya göre el frenini çekmeyi unutan Öz, lastikle uğraştığı esnada aracın aniden hareket etmesi sonucu aynı bahçede kendisine ait traktör ile kamyonet arasında sıkıştı.

Bahçede yalnız olan Hasan Öz'den haber alamayan yakınları, olay yerine gittiklerinde durumu fark etti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler tarafından iki araç arasından çıkartılan Hasan Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Serik cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Hasan Öz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.