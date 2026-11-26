Bunlar arasında sürücüleri en çok şaşırtan ve anlık panik yaratanlardan biri de ekranda aniden beliren minik kaplumbağa simgesidir. Eğer yolda giderken arabanız size bu işareti veriyorsa, bu uyarıyı hemen dikkate almanız gerekiyor. Çünkü bu sevimli gösterge, aslında otomobilinizden gelen çok ciddi bir imdat çağrısını işaret ediyor.