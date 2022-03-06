‘Göz işareti’ beraati bozdu

“Cemil Candaş cinayeti”nde 3 zanlının cezalarını onayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kurşunu sıkan Şenol Şahin’le göz göze gelip işaret verdiği belirlenen Metin Şentürk’ün beraat kararını bozdu
Yargıtay, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın belediye binasında öldürülmesiyle ilgili olarak Candaş'ı öldüren kurşunu sıkan sanık Şenol Şahin'e verilen ağırlaştırılmış müebbet, olayın azmettiricileri Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'a verilen 16'şar yıl hapis cezasını onadı. Cemil Candaş'ın 18 Temmuz 2016'da öldürülmesi ile ilgili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ocak 2019'da verdiği kararla, sanık Şenol Şahin'e, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezası vermişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Mahkeme ayrıca, sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'a 16'şar yıl, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'ye de 8'er yıl hapis cezası vermişti. Sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ile Metin Şentürk ise beraat etmişti. Karar sonrasında verilen hükümler istinaf başvurusu sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf, başvuruları esastan reddetti. İstinaf'ın kararı sonrasında verilen hükümler hakkında temyiz isteminde bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Mithat Yılmaz ile Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin cezaları ve Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ve Selahattin Keten'in beraat kararlarını onadı. Dairenin kararında, Cemil Candaş'ın Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, MAKS sistemine kaçak girilerek taşınmaz ruhsatlar düzenlendiğini öğrendiğine ve düzenlenen ruhsatların iptali ile işlemi gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi.
18 YIL İSTENMİŞTİ
Ayrıca, sanık Şenol Şahin'in Cemil Candaş'ın arkasından baktığı, sanık Metin Şentürk ile göz göze geldiği ve aldığı işaret sonrasında Cemil Candaş olduğuna emin olduğu kişiye arkasından hızla yaklaşarak ateş ettiğinin anlaşılması karşısında, sanık Metin Şentürk'ün Cemil Candaş'ın öldürülmesi eylemine "yardım eden" sıfatıyla katıldığı belirtilen kararda, sanık Metin Şentürk'ün 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerekirken beraatına karar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine vurgu yapıldı. Daire heyet, yerel mahkeme tarafından sanık Metin Şentürk'e verilen beraat kararını bozdu.