Göz kapağı düşmesine dikkat

Göz kaslarının yeteri kadar çalışamaması, kasların gevşek yapısı, yağlanma, yerçekimi veya travma yüzünden göz kapağında düşme meydana gelebiliyor. Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Ceyda Başkan, göz kapağı düşüklüğüne çok sık rastlandığını açıkladı. Başkan, "Göz kapağı yaşa bağlı düşüyor. Kaslar yer çekiminin etkisiyle zayıflıyor. Genelde 45-50 yaşından sonra çok görüyoruz. Görme alanında daralma oluyor. Kişi yandan gelen görüntüleri göremiyor" dedi. Uygulanan operasyon hakkında bilgi veren Başkan, "Açık cerrahi tercih ediyoruz. İçerdeki dokuları ayırarak göz kapağını tutan kası geri yerleştiriyoruz. Hastanın görme alanını genişletiyor, konforunu artırıyoruz. Hastanemizde ileri teknoloji ve donanımla bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Uluslararası düzeyde ameliyatlar yapıyoruz. Kullandığımız teknikler, cihazlar dünyada geçerli olan yöntemler. 6-7 güne dikişleri alıyoruz" ifadesini kullandı.