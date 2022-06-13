Göz Tansiyonu Belirtileri Ve Tedavisi – Glokom Nedir, Göz Tansiyonu Neden Olur Ve Nasıl Geçer?

Vücudumuzda bazı hastalıkları doktora gitmeden fark ettiğimiz için kafamızdaki soruların cevaplarını bulmak isteriz. Göz hastalıklarından glokom da kendi kendimize belirtilerini fark edebileceğimiz hastalıklardan. Peki glokom nedir? Göz tansiyonu belirtileri ve göz tansiyonu neden olur soruların cevaplarına beraber bakalım.

Glokom Ne Demek?

Glokom ya da daha yaygın bilinen ismi ile göz tansiyonu bir göz hastalığıdır. Halk arasında karasu hastalığı olarak da bilinmektedir.

Glokom Nedir?

Glokom ya da diğer adı ile göz tansiyonu geri dönüşsüz görme kayıplarına sebep olan göz hastalıklarından biridir. Erken teşhisi oldukça zor olan ve sinsice ilerleyen glokom hastalığı yeni doğan bebeklerde bile karşılaşılan hastalıklardan biri olsa da genel olarak 40 yaş ve üzeri kişilerde karşılaşılır. Göz hastalıkları içinde tüm dünyada en sık körlüğe sebebiyet veren ikinci hastalık olarak karşımıza çıkar.

Göz Tansiyonu Belirtileri?

Glokom, çok yavaş seyreden bir hastalıktır. Hastalığın belirtilerinin yavaş ilerlemesi sebebiyle de kişiler çoğunlukta son ana kadar hastalığı fark etmezler. Belirgin bir ağrıya ya da görme kaybına aniden sebep olmayan oldukça sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Erken teşhisin zor olduğu bir hastalık olan glokomda körlüğün engellenmesi için belirtilere dikkat edilmeli ve belirtilerden biriden fazlası görüldüğünde doktora gidilmelidir. İşte glokom yani göz tansiyonunun belirtileri;

Sabahları meydana gelen belli bir bölgedeki baş ağrıları.

Nadiren bulanık görme.

Televizyon ya da bilgisayar gibi elektronik aletlerin etrafında halkalar belirmesi.

İlerleyen dönemlerde belirgin görme kayıpları.

Göz Tansiyonu Neden olur?

İlerleyen dönemlerinde körlüğe kadar giden bir hastalık olan göz tansiyonunun oluşmasının sebebi göz içi basıncın yükselmesidir. Göz içi basıncın yükselmesi durumu glokom olarak adlandırılır ve optik sinirlere zarar verir. Hasar alan optik sinir başı çökerek kişinin körlüğüne sebep olur. Göz tansiyonunun diğer nedenleri ise aşağıdaki gibidir;

Yaşın ilerlemesi.

Aileden birinden geçen glokom hastalığı ya da risk grubundakiler.

Yüksek dereceli göz bozuklukları.

Ciddi göz darbeleri.

Uzun süreli kullanılan tansiyon ilaçları.

Nefesli/üflemeli çalgı çalanlar.

Göz Tansiyonu Nasıl Geçer?

Glokomda belirtilerden biri ya da birkaçı tespit edildiğinde hemen doktora gidilmelidir. Tedavi ile gözün içindeki sıvı üretimi kontrol altına alınarak optik sinirlerde hasar engellenmeye çalışılır. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınan glokomda genellikle göz damlaları kullanılır.