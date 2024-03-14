Göz tansiyonunda körlük tehlikesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Kliniği'nden Prof. Dr. Özlem Gürbüz Köz, "Dünya Glokom Haftası"na özel açıklamalarda bulundu. Halk arasında göz tansiyonu şeklinde bilinen glokomun çoğunlukla 40 yaş üzerinde görülmekle beraber yeni doğan bebeklerde de ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Köz, "Ailesinde göz tansiyonu hastalığı ile takip edilen birinci derece yakınları bulunanlar risk altında. Yeni doğan bebeklerin de mutlaka göz doktoru tarafından kontrolü yapılmalı. Bebeklerde doğumdan itibaren ya da ilk birinci yılda gözler genellikle büyür ve kornea bulanıklaşır.Gözlerde sulanma ve ışığa hassasiyet olur. Göz tansiyonu çok sinsi bir hastalık, meydana gelen görme alanı kaybı hastalar tarafından ancak en son aşamaya gelindiğinde ve görme kaybı iyice geliştiğinde fark ediliyor. Genel olarak ağrı ya da benzeri göz şikâyetine sebebiyet vermiyor. Bu yüzden hastalık tanısı için her yıl göz tansiyonu ölçümü yapılmalı. Göz tansiyonundaki artışa gerekli tedavi uygulanmazsa görme sinirinde hasar gelişir. En sonunda maalesef körlük oluşur" dedi. 2040 yılına kadar dünya çapında 111.8 milyon glokomlu olacağının tahmin edildiğini, glokomluların yarısının teşhis, tedavi edilmediğinden görme yetilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Köz, "Tedavide, göze damlatılan ilaçlar etkili" dedi.Köz, "Bazen öncelikle lazer tedavisi de uygulayabiliyoruz. Tüm tedaviler başarılı sonuçlar sağlıyor. Geç kalınan olgularda maalesef aynı başarıyı yakalayamıyoruz, çünkü kaybolan görme kaybını yerine koymak mümkün değil" diye konuştu.