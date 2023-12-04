Gözleri dahil her yerine dövme yaptırdı! Son paylaşımı takipçilerini şoke etti: İltihaplar ve açık yaralar…

"Ancak hiçbiriniz transdermal implant cerrahi işlemimin 7/24 açık bir yara olduğunu ve her zaman öyle kalacağını ve zaman zaman kanayabileceğini, iltihaplanabileceğini, kabuklanabileceğini veya iltihap sızdırabileceğini bilmiyor olabilirsiniz" diye devam etti.

"Bunun bir enfeksiyon olduğunu düşünmüyorum ancak bence vücut, yabancı bir cismi (titanyum disk ve vücut takıları) ve açtığı yaraları iyileştirmeye çalışıyor."

Şöyle ekledi: "İyi olacağım ancak iyi olamazsam, bu durumdan dolayı adımdan söz ettireceğim ve alışılmadık bir durumdan ölen birisi olarak hatırlanacağım"