Gözlük kullanan hemen herkesin gün içinde en az bir kez yaptığı bu refleks, aslında vücudumuza sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor. Camda oluşan tozu veya parmak izini temizlemek için tişörtün ucunu kullanmak anlık bir çözüm gibi görünse de, uzun vadede geri dönülemez sorunlara yol açıyor.
Kumaş liflerinin yarattığı mikro çizikler, ışığın kırılma açısını değiştirerek gözün odaklanma mekanizmasını altüst ediyor. Üstelik bu durum sadece göz sağlığınızı tehdit etmekle kalmıyor; net görebilmek için normalden iki kat daha fazla çalışan beyin, gün sonunda adeta iflas ediyor.
İşte gözlüğü tişörtle silmenin arkasındaki o korkunç süreç ve uzmanların dikkat çektiği görünmez tehlikeler...
GÖZLÜĞÜ SAKIN TİŞÖRTLE SİLMEYİN!
Pek çok gözlük kullanıcısının her gün farkında olmadan yaptığı o basit hareket, aslında kronik yorgunluğun ana kaynağı olabilir. Gözlüğü tişörte silmek sadece camı çizmekle kalmıyor, görme kalitesini mikroskobik düzeyde bozarak sinir sistemini ağır bir yük altına sokuyor.
TİŞÖRT LİFLERİ CAMDA NASIL BİR "ZIMPARA" ETKİSİ YARATIYOR?
Gözlük camları, özellikle antirefle (yansıma önleyici) ve mavi ışık filtreli olanlar, son derece hassas katmanlarla kaplıdır. Pamuklu kumaşların lifleri arasına hapsolan gözle görülmeyen toz partikülleri, cam yüzeyinde bir zımpara kağıdı gibi hareket eder.
Her silme işleminde oluşan bu mikro çizikler, ışığın göze girmesi gereken açıyı bozarak görüntüde bir "gürültü" oluşturur.
NÖROLOJİK YORGUNLUĞA SEBEP OLUYOR
İnsan beyni, gözden gelen hatalı ve bulanık veriyi düzeltmek için sürekli bir işlem gücü harcar. Çizik camlar üzerinden gelen bozulmuş ışık sinyalleri, beynin görsel merkezini bu hataları "yamamaya" zorlar.
Gün sonunda yaşadığınız açıklanamayan baş ağrısı, odaklanma güçlüğü ve göz yorgunluğunun sebebi, camdaki o mikroskobik çizikleri telafi etmeye çalışan beyninizin aşırı ısınmasıdır.
Peki, gözlük camı nasıl temizlenmeli?
Önce Su: Kuru silme, tozun camı çizmesine neden olur. Önce ılık suyla tozu akıtın.
Nötr Sabun: Cilt yağlarını çözmek için pH nötr bir sabun (bebe şampuanı gibi) kullanın.