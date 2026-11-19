Gözlük kullanan hemen herkesin gün içinde en az bir kez yaptığı bu refleks, aslında vücudumuza sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor. Camda oluşan tozu veya parmak izini temizlemek için tişörtün ucunu kullanmak anlık bir çözüm gibi görünse de, uzun vadede geri dönülemez sorunlara yol açıyor.