Haberler Yaşam Haberleri Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar adliyede
Giriş Tarihi: 28.11.2022 17:36 Son Güncelleme: 28.11.2022 17:38

Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar adliyede

İzmir’de çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisi Ozan Evrim Özenç’e korner direğiyle vuran ve yaralayan Göztepe taraftarı M.N.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar adliyede

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren Göztepe taraftarı M.N.A., Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçın hakemi Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı. Altay file bekçisi Ozan Evrim Özenç ise Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Özenç'e eline aldığı korner direğiyle vuran ve başından yaralanmasına sebep olduğu belirlenen M.N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar adliyede
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