Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar adliyede

Maçın hakemi Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı. Altay file bekçisi Ozan Evrim Özenç ise Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Özenç'e eline aldığı korner direğiyle vuran ve başından yaralanmasına sebep olduğu belirlenen M.N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.