Gözünü kaybetti ama hafızlıktan vazgeçmedi

İstanbul'da yaşayan Hasan Özdemir, çocuk yaşta görme yetisini kaybetti fakat hafızlık hayalinden vazgeçmedi. Özdemir, Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu'nda hafızlığa başladığı yıllarda hala görebiliyordu aslında.





Fakat zaman ilerledikçe görememeye başladı ve hafızlığın büyük bir bölümünü arkadaşıyla dinleyerek tamamladı.





HAFIZLIĞIM ÇOK KUVVETLİ

Bayrampaşa Yeşil Cami'de müezzinlik görevini ifâ eden Özdemir, diğer yandan kurstaki öğrencilere talim ve tecvid dersleri veriyor. Hasan Özdemir, şunları kaydetti: "Hocalarımız, 'hafız olmak kolay, hafız ölmek zordur' derler.





Ben de çok zor şartlarla hafızlığımı tamamladığım için onun peşini bırakmadım, devamlı tekrar ettim. 50 yaşıma gelen kadar her yıl Ramazan aylarında görevli olduğum camilerde ezberden mukabelelerimi okudum. Şu anda da hamd olsun hafızlığım epey kuvvetli durumda."





GÖZLERİM GÖRSE KURAN'A BAKMAK İSTERDİM

"Gözlerim yeniden görecek olsa Kuran'ı Kerim'i görmek ve ona dört elle sarılmak isterdim. Ona tekrar kavuşmanın sevincini doya doya yaşamak isterdim. Evimden camiye kendi başıma bastonumla birlikte gelebiliyorum. Kursta bazen bana çocuklar ve arkadaşlar yardımcı oluyorlar sağ olsunlar.





Onları o hizmetten mahrum etmek istemiyorum fakat ben onlar olmadan da kendi yemeğimi yiyip, çayımı doldurabiliyorum. Onlara zahmet vermek istemiyorum. Hem camide hem de kursta normal bir insanın yapabildiği her işi kendi başıma yapabiliyorum çok şükür."





ARKADAŞLARI ONA 'TAŞ HAFIZ' DİYOR

Aynı zamanda kuvvetli de bir hafız olan Hasan Özdemir, Kuran'ı Kerim'in herhangi bir yerinden ona sorulan ayetin devamını, öncesini, karşı sayfasını okuyabiliyor ve gençlere örnek olmayı sürdürüyor.





Bu sebeple Özdemir, 210 talebenin öğrenim gördüğü Yeşil Cami'deki öğrenciler arasında "Taş Hafız" olarak anılıyor.