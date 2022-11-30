Gözünü kaybetti ama hafızlıktan vazgeçmedi

GÖZLERİM GÖRSE KURAN'A BAKMAK İSTERDİM

"Gözlerim yeniden görecek olsa Kuran'ı Kerim'i görmek ve ona dört elle sarılmak isterdim. Ona tekrar kavuşmanın sevincini doya doya yaşamak isterdim. Evimden camiye kendi başıma bastonumla birlikte gelebiliyorum. Kursta bazen bana çocuklar ve arkadaşlar yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Onları o hizmetten mahrum etmek istemiyorum fakat ben onlar olmadan da kendi yemeğimi yiyip, çayımı doldurabiliyorum.