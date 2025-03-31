Gözyaşları sel oldu! Trafik kazasında hayatını kaybeden gençler toprağa verildi

Aşırı hızlı bir otomobilin yol kenarında duran otomobile çarptıktan sonra elektrik direğine de çarparak meydana gelen Seydikemer ilçesi Uğurlu mevkiindeki kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Arkadaşlarıyla Seydikemer'de bayram gezisine çıkan arkadaş grubundan kazada hayatını kaybeden Bilal Karadağ Fethiye'nin Faralya mahallesi Hisar mevki mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi. Seydikemer ilçesinde klima servisi işi yaptığı öğrenilen Bilal Karadağ'ın cenaze merasimine yoğun katılım oldu. Seydikemer ve Fethiye ilçelerini yasa boğan kazada can veren İbrahim Köseoğlu ve Tolga Ülker Gerişburnu Mahallesi'nde Münire Ce be'nin de Dodurga Mahallesi'nde dualarla toprağa verildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Trafik ekipleri çok yönlü olarak sürdürüyor.