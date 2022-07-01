Haberler Yaşam Haberleri CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:04 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:04

CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!

CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!

Gram altın fiyatı her gün sürekli olarak aratılmaktadır. FED faiz kararı sonucu yükselen emtia ve döviz kuru fiyatları, daha sonraki BDDK kararı sonucu düştü. İnişli çıkışlı bir hale sahip olan emtia fiyatları, hala büyük bir yatırım – birikim aracı olarak görülüyor. Kripto para borsasındaki çökme sonucu güvenli liman olarak altın görülüyor. 1 Temmuz canlı ve anlık gram altın fiyatı araştırılıyor. İşte gram altın alış satış fiyatları!

Gram altın dalgalı hareketini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın, geceyi yukarıda tamamlamıştı. Dünya genelinde emtia ve gaz fiyatlarında yükseliş görülmekte. Rus Ukrayna savaşı ve enflasyon, birçok fiyatı yükseltmiş durumda. Gram altın canlı fiyatı da merak ediliyor. İşte 1 Temmuz canlı gram altın fiyatları!

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Güne 965 TL ile başlayan gram altın, düşüşünü bir süre sürdürdü. Daha sonra çıkış gerçekleştiren gram altın, şu an tekrar düşmüş halde. Gram altının gün içerisinde dalgalı hareketlerine devam edeceği tahmin ediliyor.

Serbest piyasada 963,25 TL'den alınan gram altın, 963,43 TL üzerinden satılmakta.

Dün gram altın kapanışı 969,93 TL'den kapatmıştı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 963,25

Gram altın satış: 963,43

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CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!
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