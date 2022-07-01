CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!

Gram altın dalgalı hareketini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın, geceyi yukarıda tamamlamıştı. Dünya genelinde emtia ve gaz fiyatlarında yükseliş görülmekte. Rus Ukrayna savaşı ve enflasyon, birçok fiyatı yükseltmiş durumda. Gram altın canlı fiyatı da merak ediliyor. İşte 1 Temmuz canlı gram altın fiyatları!