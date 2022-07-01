CANLI | Gram altın ne kadar, kaç TL? 1 Temmuz gram altın alış satış fiyatı!

Gram altın dalgalı hareketini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın, geceyi yukarıda tamamlamıştı. Dünya genelinde emtia ve gaz fiyatlarında yükseliş görülmekte. Rus Ukrayna savaşı ve enflasyon, birçok fiyatı yükseltmiş durumda. Gram altın canlı fiyatı da merak ediliyor. İşte 1 Temmuz canlı gram altın fiyatları!
Güne 965 TL ile başlayan gram altın, düşüşünü bir süre sürdürdü. Daha sonra çıkış gerçekleştiren gram altın, şu an tekrar düşmüş halde. Gram altının gün içerisinde dalgalı hareketlerine devam edeceği tahmin ediliyor.
Serbest piyasada 963,25 TL'den alınan gram altın, 963,43 TL üzerinden satılmakta.
Dün gram altın kapanışı 969,93 TL'den kapatmıştı.