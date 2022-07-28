Haberler Yaşam Haberleri GRAM ALTIN FİYATI: 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? Canlı gram altın alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:49

GRAM ALTIN FİYATI: 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? Canlı gram altın alış satış rakamları

Gram altın ne kadar?’’ sorusu, bugün de gündemdeki yerini aldı. Merakla beklenen 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı açıklandı. FED’in faiz kararı, altın piyasasını da canlandırdı. Bir süredir düşüş eğilimi gösteren altın, hem uluslararası hem de yurt içi piyasada artış gösterdi. Hal böyleyken yatırımcılar, gram altın fiyatı araştırmasına çıktı. Peki, bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte 28 Temmuz 2022 gram altın fiyatı canlı ve anlık rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATI: 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? Canlı gram altın alış satış rakamları

Gram altın fiyatı son dakika gelişmeleri! 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı, iki gün süren toplantının ardından açıklandı. FED'in 75 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından altın piyasası hareketlendi. Dün güne 988 TL seviyelerinde başlayan gram altın, FED'in faiz kararı sonrası 1000 TL'yi aştı. Gram altın alış satış rakamları, yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte 28 Temmuz 2022 Perşembe gram altın fiyatı canlı rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? 28 TEMMUZ 2022

ALIŞ: 1.002,76 TL

SATIŞ: 1.002,93 TL

GRAM ALTIN CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN PİYASASI CANLANDI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.003,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 997,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.003,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.732 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,98 artışla 1.734 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.744 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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GRAM ALTIN FİYATI: 28 Temmuz 2022 Perşembe bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? Canlı gram altın alış satış rakamları
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