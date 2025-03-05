Grand Kartal Otel’de kardeşi Özüm’ü kaybetmişti! Müge Karataşlı’dan zehir zemberek sözler: Bu nasıl vicdan!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen her detay, her bilgi yaşanan ihmali gözler önüne serdi.
OTEL MÜDÜRÜ "HABER VERMEYİN ARAMIZDA SÖNDÜRÜRÜZ" TALİMATI VERMİŞTİ
Yangın tüpünün bile bulunmadığı oteldeki yangının mutfakta başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirlendi. Mutfak personelinin alevlere müdahale etmekte başarısız kalması sonucu yangının kısa sürede yayıldığı hatta otel müdür Halit Ergül'ün de personele "Kimseye haber vermeyin. Aramızda söndürürüz" dediği iddia edildi.
Otel odasında kurtarılmayı beklediği anları videoya çeken abla Müge Karataşlı "Şu an Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı. 8. Katta mahsur kaldık. Bunu çektik sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi" sözleri o gece o otelde yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.
"BU NASIL VİCDAN? BU NASIL TAŞLAŞMIŞ YÜREK?"
Feci yangında kardeşi Özüm'ü kaybeden abla Müge Karataşlı sosyal medya hesabından hem otel yönetimine hem de geç gelen itfaiyeye tepki gösterdi. Otelden 4.30'da çıkabildiğini söyleyen abla Karataşlı "Elimdeki videoya göre ben odadan saat 4.30'da inebildim. Çektiğim kısa videoda saat 04.45 iken hala itfaiyeni gelmediği anlaşılıyor. İtfaiye yolda, geliyor diye bağırıyor bir vatandaş. Allah kahretsin. Bu nasıl vicdan bu nasıl taşlaşmış yürek. Saat 02.00 sularında odalardan çıkıp ses çıkarmamak ne demek. Yedikleriniz boğazınızda düğümlensin. Çok öfkeliyiz!!
Madem kurtuldunuz çare arasaydınız. Bizim odaya getirilen merdiveni dahi diğer otelin müşterileri akıl ediyor. Hilmi Bey sırt üstü camdan atlayarak hayatta kalıyor ve hemen Kartal Otel'e koşup yatakları getirin diye çığlıklar atıyor. Allah sizi kahretsin. Yaşamak hakkınız değil!!!" diyerek tepki gösterdi.