Grand Kartal Otel’de kardeşi Özüm’ü kaybetmişti! Müge Karataşlı’dan zehir zemberek sözler: Bu nasıl vicdan!

"BU NASIL VİCDAN? BU NASIL TAŞLAŞMIŞ YÜREK?"

Feci yangında kardeşi Özüm'ü kaybeden abla Müge Karataşlı sosyal medya hesabından hem otel yönetimine hem de geç gelen itfaiyeye tepki gösterdi. Otelden 4.30'da çıkabildiğini söyleyen abla Karataşlı "Elimdeki videoya göre ben odadan saat 4.30'da inebildim. Çektiğim kısa videoda saat 04.45 iken hala itfaiyeni gelmediği anlaşılıyor. İtfaiye yolda, geliyor diye bağırıyor bir vatandaş. Allah kahretsin. Bu nasıl vicdan bu nasıl taşlaşmış yürek. Saat 02.00 sularında odalardan çıkıp ses çıkarmamak ne demek. Yedikleriniz boğazınızda düğümlensin. Çok öfkeliyiz!!