Gri kategorideki ihraç hakime 15 yıl hapis talebi

ÖRGÜTÜN ADAYLARINA OY İSTENDİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer alan Bylock hesabında yapılan incelemede, mesajlaşmalarda "Bizim adliyede Yaşar Akyıldız diye bir ağabeyimiz var" şeklinde Akyıldız'dan bahsedildiği belirlendi. İtirafçı olan N.Ç.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, HSYK seçimlerinde Murat kod adlı kişinin kendisinden örgütün adaylarına oy vermesini istediğini, Orhan Gödel ve Yaşar Akyıldız'a oy verdiğini söyledi.

'TANIDIĞINIZ MESLEKTAŞLARINIZDAN OY İSTEYİN'

İtirafçı E.K., örgüte ait hakim savcı çalışma evlerinde denetim yaptığını, 2014 HSYK seçimleri öncesinde Kenan kod adlı kişinin Ankara'daki evine gittiğini, bu evde Akyıldız'ın da bulunduğunu, Kenan kod isimli kişinin HSYK seçimlerinde bağımsız aday çıkacağını, bunlara oy vermeleri gerektiğini, tanıdıkları meslektaşlarından bu isimler için oy istemelerini söylediğini ardından Akyıldız'ın bağımsız aday olduğunu söylediğini ifade etti.

SEÇİM STRATEJİSİ AKYILDIZ'IN EVİNDE YAPILDI

Eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur beyanında, Akyıldız'ın örgütün bağımsız adayı olduğunu söyledi. M.G. Akyıldız hakkındaki ifadesinde, Akyıldız için tanıdığı arkadaşlarını arayarak oy vermelerini istediğini söyledi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ş.Ş., Akyıldız'ın evinde örgütsel toplantı düzenlendiğini, toplantıda HSYK seçimlerinde ne tür bir strateji belirlenmesi gerektiğine dair konuşmalar yapıldığı, kendilerinin cemaatten olduklarını hissettirmeden oy toplamalarının istendiğini kaydetti.

GİZLİ İKNA YEMEĞİ

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tanık olarak dinlenen Ç.B.T.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, HSYK seçimleri öncesinde FETÖ'nün bağımsız adayı olan Yaşar Akyıldız'ın seçilmesi için kararsızları ikna etmek üzere yapılmış olan gizli bir yemek olduğunu, bu yemeğin mesai saatleri içerisinde yapıldığını, yemekten Başsavcının dahi haberi olmadığını anlattı. M.K. ise ifadesinde "Seçim çalışmaları kapsamında FETÖ'nün adayı olan Yaşar Akyıldız için Giresun'da yemek verilmişti. Son derece gizli organize edilen bir yemekti. Yemeğe adliyede Yargıda Birlik mensubu olan hakim savcılar çağırılmamıştı. Yaşar Akyıldız, adliyede Komisyon Başkanı ve Başsavcıyı ziyaret etmeden gizlice yemeğe geçmişti" dedi.

HAKİM VE SAVCILARI ORGANİZE ETTİ

İddianamede, Akyıldız'ın Bylock kullandığı, devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olduğu, adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantılar düzenlediği, bu toplantılarda örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı.