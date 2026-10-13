Grileşen ve is tutan tüllere kar beyazı dokunuş: Deterjan gözüne 2 kaşık dökün, ilk günkü gibi parlasın!

Ev temizliğinde hanımların en çok zorlandığı konulardan biri de ne kadar yıkanırsa yıkansın eski parlaklığını kaybeden tül perdelerdir. Zamanla dokularına işleyen kalorifer isi, güneş ışığı ve ev içi tozlar nedeniyle grileşen tüller için artık pahalı leke çıkarıcılara veya kimyasal beyazlatıcılara servet ödemenize gerek yok. Temizlik uzmanlarının uyguladığı bu basit ve doğal yöntem sayesinde, perdelerinizi yıpratmadan ve liflerini bozmadan kar beyazı yapmak mümkün hale geliyor. Tek yapmanız gereken, yıkama aşamasında deterjan bölmesine o gizli malzemeden 2 yemek kaşığı eklemek.