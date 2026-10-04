Gripte 3’lü virüs saldırısı

Grip (influenza) mevsimi başladı. Bu sene dolaşımda 3 virüs tipi var. Bunlar, influenza A(H1N1), A(H3N2) ve B virüsleri. DSÖ, dünya genelinde dolaşımda olan influenza virüslerini sürekli takip ediyor ve influenza virüslerinde meydana gelen antijenik değişiklikleri dikkate alarak aşı içeriğini öyle hazırlıyor. Türkiye'nin farklı uzmanlık alanlarından 5 uzmanlık derneği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mine Adaş, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği (HFSEurasia) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Altay ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek tarafından rapor hazırlandı.





YILDA 650 BİN ÖLÜM

Raporda yer verilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, mevsimsel influenzanın küresel sağlık yükünün boyutunu ortaya koyuyor. Buna göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar kişi mevsimsel gripten (influenza) etkileniyor ve bunların yaklaşık 3-5 milyonunda ağır hastalık gelişiyor. İnfluenza ile ilişkili solunum yolu hastalıkları nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 290 bin- 650 bin ölüm meydana geldiği tahmin ediliyor. DSÖ, dünya genelinde dolaşımda olan küresel influenza sürveyans verilerini ve virüslerdeki antijenik değişiklikleri düzenli olarak değerlendirerek her sezon aşı içeriğinde yer alması önerilen suşları belirliyor. 2026- 2027 Kuzey Yarımküre influenza sezonu için aşıların A(H1N1), A(H3N2) ve B soyunu temsil eden üç bileşen içermesi önerildi. Raporda influenza aşısının 6 aydan büyük herkese önerilirken, özellikle yüksek risk grubundaki kişilerin her yıl aşılanmasının önemine dikkat çekiliyor.

ŞİMDİ AŞILAMA ZAMANI

Bu nedenle ideal aşılama zamanının virüsün yaygınlaşmasından önceki sonbahar ayları olduğu; ancak influenza sezonu boyunca, ekim başından mart sonuna kadar aşılama yapılabileceği belirtiliyor. Salgının başlamış olması da aşılamaya engel oluşturmuyor.



SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞTIRMAYIN

İnfluenzanın klinik tablosu çoğunlukla ani başlıyor. Ateş, titreme, kas ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı gibi sistemik belirtilere; kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu belirtileri eşlik edebiliyor. İnfluenzanın kuluçka süresi genellikle 1-4 gün arasında değişiyor. Hastalık, belirtiler ortaya çıkmadan yaklaşık 24 saat önce bulaşıcı hale gelebiliyor. Özellikle risk grubundaki kişilerde zatürre, solunum yetmezliği, kronik hastalıkların kötüleşmesi, hastaneye yatış ve ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Aşılama, hastalığın ciddi sonuçlarından korunmada en etkili yöntem. Ağır klinik seyir, komplikasyon, hastaneye yatış ve ölüm açısından başlıca risk grupları arasında; 65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik hastalığı bulunanlar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör