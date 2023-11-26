Growtech Antalya’da Hollanda ile ticari ilişkiler gelişiyor

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Antalya'da milli katılımcı olarak yer alan Hollanda standının açılışına konuk olan Büyükelçi Vekili Nathalie Linvelt, iki ülke arasında önemli bir ticari potansiyel bulunduğunu söyledi. Her geçen yıl artan firma sayısıyla fuarda yer aldıklarını dile getiren Linvelt, meyvecilik ve seracılık ekipmanları, sulama teknolojileri, sebze tohumları ve bitki yetiştirme ekipmanları alanlarındaki ürün gruplarıyla önemli ticari bağlantılara imza attıklarını dile getirdi.

YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hollandalı 40 firmayla fuara katıldıklarına dikkat çeken Büyükelçi Vekili Nathalie Linvelt, "Türkiye ile gelişmekte olan ticari ilişkilerimizi üst seviyeye taşımak için buradayız. Hollanda'daki üretici firmaların yanı sıra; Antalya'da yatırım yapan ve istihdam yaratan firmalarımız da fuarda yerini aldı. Tarım alanında önemli bir ticari potansiyeli bulunan Türkiye'yi stratejik partner olarak görüyoruz. Her yıl Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi gelişiyor. Meyve sektöründen özellikle geçen yıla göre ekstradan 10 firmamız daha katılıyor. Antalya'da tarım ve seracılık alanında yeni yatırımlar yapıyoruz. İleriki yıllarda da bu ticaret hacminin daha da gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

TİCARET HACMİ HER YIL BÜYÜYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl istikrarlı olarak büyüdüğüne dikkat çeken Hollanda Tarım Müşaviri Maarten Wegen de şunları söyledi: "İki ülke arasındaki tarım sektörünün toplam ticaret hacmi 1 milyar avro seviyesinde. Antalya, Türkiye'nin en büyük tarım üretim kenti. Bu alanda büyümeye devam ediyor. Jeotermal, tarım teknolojileri ve seracılık konusundaki yatırımlar da artıyor. Growtech Antalya bizim için önemli bir platform. Özellikle seracılık ve sera ekipmanları sektöründeki ürünlerimizle firmalarla önemli ticari bağlantılar kuruyoruz. Türk firmalarından da satın almalar yapıyoruz. Ülkemizde tarım alanları da kısıtlı olduğu için günlük olarak tüketilen birçok sebze ve meyveyi dışarıdan satın alıyoruz. Türkiye de bu ülkeler arasında önemli yer tutuyor. Türkiye'yi tarım alanındaki en büyük ilk 10 üretici ülke arasında yer alıyor. Burada verimli ve sürdürülebilir tarım konusunda ticari yatırım fırsatları görüyoruz"

HOLLANDA İLE ÖNEMLİ BAĞLANTILARA İMZA ATIYORUZ

Growtech Fuar Direktörü Engin Er ise, milli katılımla Growtech Antalya'da yer alan Hollanda'nın Türk firmaları için önemli ticaret bağlantıları sağladığını söyledi.

Tarım önemli ülkeler arasında Hollanda'nın da yer aldığını belirten Er, sözlerine şöyle devam etti: "Bir tarım ülkesi olan Hollanda, gerek teknolojik birikime sahip olması gerekse de yeni bir hedef pazar olarak Türkiye için önemli bir konumda. Antalya'nın özellikle örtü altı tarımda sunduğu ürün çeşitliliği ve maliyet avantajları da Hollanda gibi soğuk iklime sahip ülkeler için cazip geliyor. Growtech Antalya, iki ülke arasındaki tarımsal dış ticaretin gelişmesine de katkı sağlıyor. Burada aslında uluslararası önemli bir ticaret platformunu yaşama geçirdik. Yerli ve yabancı firmaları buluşturarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye, Hollanda ile tarımsal iş birliklerinde bir köprü rolü üstleniyor"