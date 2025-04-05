Grubun piyanisti babası çıktı

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Ramazan Mert Oykan (42), 20 yaşında iken gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e "Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin" dedi. Reşit Gezer ise "Ben senin baban değilim, asıl baban Semiha Yankı'nın orkestrasında piyanistlik yapan Ziya Demirense" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine Oykan'ın açtığı babalık davası, lehine sonuçlandı.



Ziya Demirense

Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onanınca Oykan, Demirense'nin 3'üncü çocuğu olarak nüfusuna geçti. Oykan 100 milyon liralık servete de ortak oldu. Ayrıca Oykan'ın 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle açtığı 1 milyon 550 bin liralık rekor tazminat davası da sürüyor. Balıkesirli Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan Oykan, 1983'te henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.



Ramazan Mert Oykan

Nejlihan oğluna Ramazan Mert ismini verdi. Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı. Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nejlihan'ın ani ölümü 35 sene önce gazetelerde haber oldu.



Fatma Nejlihan Oykan

Ramazan Mert Oykan'a annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz, kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra öldü. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken yaşamını yitirdi. Annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, Reşit Gezer'i yıllarca gerçek babası olarak bildi.