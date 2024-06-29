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Giriş Tarihi: 29.6.2024 18:30 Son Güncelleme: 29.6.2024 18:37

GS Başkanı Dursun Özbek’in otelinde yangın paniği

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ait olan otelde yangın paniği yaşandı. Otelin arkasında bulunan restoranın depo bölümünden yükselen dumanlar korku ve paniğe neden oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
GS Başkanı Dursun Özbek’in otelinde yangın paniği

Korkutan yangın olayı, 16:30 sıralarında Taksim Talimhane'de bulunan ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait olan otelin arka kısmındaki restoranda meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine varmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının merkezine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf etti. Balta ve elektrikli testere yardımıyla yangının merkezine ulaşan ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Olayın ardından depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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GS Başkanı Dursun Özbek’in otelinde yangın paniği
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