GS Başkanı Dursun Özbek’in otelinde yangın paniği

Korkutan yangın olayı, 16:30 sıralarında Taksim Talimhane'de bulunan ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait olan otelin arka kısmındaki restoranda meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine varmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının merkezine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf etti. Balta ve elektrikli testere yardımıyla yangının merkezine ulaşan ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Olayın ardından depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.