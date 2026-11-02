GS Şampiyonlar Ligi maçı: Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa arenasındaki heyecan dolu randevuda sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle kritik bir galibiyet hedefliyor. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın gruptaki güncel durumu netleşti. Aslan'ın bu önemli sınavı şifresiz olarak ekranlara taşınacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oldukça kritik bir viraja giriyor. Futbolseverlerin dijital takvimlerine not etmesi gereken bu büyük buluşma, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleşecek.
Devler Ligi maçlarının yayın haklarıyla ilgili kullanıcı eğilimleri, maç günleri arama motorlarında zirveye ulaşıyor. Taraftarların en çok merak ettiği "şifresiz mi" sorusunun yanıtı resmiyet kazandı. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak bu üst düzey futbol şöleni, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında her puanın ve averajın altın değerinde olduğu bu sezonda Galatasaray, gruptaki dördüncü sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, geride kalan maçlarında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1, evinde ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olmuştu.