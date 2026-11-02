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Giriş Tarihi: 2.11.2026 15:44

GS Şampiyonlar Ligi maçı: Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı RAMS Park'ta tüm coşkusuyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, devler sahnesindeki dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları taraftarın radarında.

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GS Şampiyonlar Ligi maçı: Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Avrupa arenasındaki heyecan dolu randevuda sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle kritik bir galibiyet hedefliyor. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın gruptaki güncel durumu netleşti. Aslan'ın bu önemli sınavı şifresiz olarak ekranlara taşınacak.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oldukça kritik bir viraja giriyor. Futbolseverlerin dijital takvimlerine not etmesi gereken bu büyük buluşma, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleşecek.

Milyonların sonucunu merakla beklediği, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı dev mücadelenin başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.

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GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Devler Ligi maçlarının yayın haklarıyla ilgili kullanıcı eğilimleri, maç günleri arama motorlarında zirveye ulaşıyor. Taraftarların en çok merak ettiği "şifresiz mi" sorusunun yanıtı resmiyet kazandı. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak bu üst düzey futbol şöleni, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında her puanın ve averajın altın değerinde olduğu bu sezonda Galatasaray, gruptaki dördüncü sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, geride kalan maçlarında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1, evinde ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Ancak zorlu Fransa deplasmanında Lille karşısında aldığı 4-2'lik muazzam galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Aslan, evindeki bu maçı kazanarak gruptan çıkma iddiasını perçinlemek istiyor.

Ismail Jakobs: "Mutlaka kazanmamız gerekiyor"
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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GS Şampiyonlar Ligi maçı: Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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