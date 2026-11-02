GS Şampiyonlar Ligi maçı: Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Devler Ligi maçlarının yayın haklarıyla ilgili kullanıcı eğilimleri, maç günleri arama motorlarında zirveye ulaşıyor. Taraftarların en çok merak ettiği "şifresiz mi" sorusunun yanıtı resmiyet kazandı. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak bu üst düzey futbol şöleni, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.