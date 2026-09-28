GSB 2026-2027 KYK Burs ve Kredi Takvimi: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR, KİMLER KREDİ ALABİLİR?

KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir maddi destektir.

Öğrenim kredisi ise yükseköğretim süresince öğrencilere verilen ve mezuniyet sonrası geri ödemesi yapılan bir finansal imkandır.

İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, dikey geçiş yapanlar ve ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir.

Özel duruma sahip olan öğrenciler (şehit/gazi yakınları, anne ve babası vefat etmiş olanlar, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar) değerlendirme sürecinde öncelikli grupta yer alır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör