Gençler devletine güvendi, GSB yurtlarını seçti

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirmede, öğrencilerin yüzde 90'ı GSB yurtlarına yerleştirildi. Geçen yıl yüzde 87 olan oran, yeni rekor olarak kayıtlara geçti. 2002'den bu yana yatak kapasitesinde yüzde 439 artış oldu. 81 il, 271 ilçe ve KKTC'de 867 yurtta, 1 milyonu aşkın yatak kapasitesine ulaşıldı.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, yurt yerleştirme işlemlerinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartların birlikte dikkate alındığını söyledi. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile mevzuatta belirlenen öncelikli grupların haklarının da gözetildiğini belirten Bakan Bak, öğrencilerin uygun yurtlarla eşleştirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli sistemlerden faydalanıldığını açıkladı. Bakan Bak, yapımı tamamlanarak açılacak yurtlarla birlikte yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında bulunan toplam 106 yurt yatırımı bulunduğunu açıkladı. Hâliazırda 1 milyon 518 bin 166 gence burs veya öğrenim kredisi veriliyor. Bu yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de ücretsiz sunuluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör