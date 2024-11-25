GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor mu?

Bir süredir vatandaşların gündeminde olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu.
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR
Türkiye'de binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası borçları ile ilgili sevindiren haber geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silineceğini açıkladı. Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.