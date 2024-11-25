Haberler Yaşam Haberleri GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor mu?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:37

GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor mu?

GSS prim borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri bir süredir kamuoyunda tartışılıyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta’dan geldi. Usta, 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların tamamının borcunun silineceğini açıkladı. Peki, Kimlerin biriken GSS borcu silinecek? Uygulamadan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar;

GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları siliniyor mu?

Bir süredir vatandaşların gündeminde olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

Türkiye'de binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası borçları ile ilgili sevindiren haber geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silineceğini açıkladı. Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.

AFFEDİLEN TOPLAM BORÇ TUTARI DA BELLİ OLDU

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi. Affedilen toplam 2 milyar lira olduğunu öğrenildi.

GSS NEDİR?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'de Genel Sağlık Sigortası uygulaması hayata geçirildi. Yeni açıklamayla beraber 01.01.2015 tarihine kadar olan prim borçlarını silineceği öğrenildi.

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GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor mu?
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