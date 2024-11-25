GSS PRİM BORCU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları siliniyor mu?

Bir süredir vatandaşların gündeminde olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu.