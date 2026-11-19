3. GTA 6 ONLİNE NE ZAMAN GELECEK?

Oyuncuların merak ettiği bir diğer konu da GTA 6'nın çevrim içi deneyimi. GTA 5 ile büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan GTA Online'ın ardından yeni oyunda nasıl bir çok oyunculu sistem kurulacağı araştırılıyor.

GTA 6'nın çıkışında tek oyunculu deneyim sunuluyor. Yeni çevrim içi modun adı, özellikleri ve çıkış tarihi konusunda Rockstar Games tarafından kesin bir duyuru yapılmış değil.

Twitch CEO'su Dan Clancy'nin çevrim içi modun 2027'de gelebileceğine ilişkin açıklaması gündeme gelse de bu tarih Rockstar tarafından doğrulanmış değil.