13 yıllık bekleyişin ardından GTA 6'nın çıkışı oyun dünyasında büyük bir hareketlilik yarattı. Oyuncular yeni yapımı deneyimlemeye başlarken, sektörün geleceğine ilişkin sorular da gündeme geldi. GTA 6'nın ardından hangi teknolojiler öne çıkacak, PC sürümü ne zaman gelecek ve çevrim içi deneyim nasıl şekillenecek? İşte merak edilen 5 önemli başlık...
GTA 6'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına olan ilginin artması bekleniyor. Oyunun ilk aşamada bu iki platformda oynanabilmesi, konsol tercihlerini de gündeme taşıdı.
Oyun sektörü araştırma şirketi Newzoo'nun 2026 yılı değerlendirmesine göre GTA 6'nın konsol oyunlarına yönelik tam oyun harcamalarını yüzde 17,5 artırması bekleniyor. Şirket, oyunun yalnızca satış rakamlarıyla değil, konsol ve aksesuar talebiyle de sektörü etkileyeceğine dikkat çekiyor.
PC oyuncularının en çok merak ettiği konuların başında GTA 6'nın bilgisayar sürümü geliyor. Rockstar Games, oyunun çıkış platformları arasında şu aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S modellerini duyurdu.
PC sürümüyle ilgili resmi bir çıkış tarihi veya kesinleşmiş takvim ise paylaşılmış değil. Bu nedenle bilgisayar oyuncularının bekleyişinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.
Oyuncuların merak ettiği bir diğer konu da GTA 6'nın çevrim içi deneyimi. GTA 5 ile büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan GTA Online'ın ardından yeni oyunda nasıl bir çok oyunculu sistem kurulacağı araştırılıyor.
GTA 6'nın çıkışında tek oyunculu deneyim sunuluyor. Yeni çevrim içi modun adı, özellikleri ve çıkış tarihi konusunda Rockstar Games tarafından kesin bir duyuru yapılmış değil.
Twitch CEO'su Dan Clancy'nin çevrim içi modun 2027'de gelebileceğine ilişkin açıklaması gündeme gelse de bu tarih Rockstar tarafından doğrulanmış değil.
GTA 6'nın öne çıkan özelliklerinden biri, oyunculara sunduğu geniş ve ayrıntılı oyun dünyası. Leonida adlı kurgusal eyalette geçen yapım, Miami'den esinlenen Vice City'yi yeniden oyuncularla buluşturuyor.
Jason ve Lucia karakterlerinin hikâyesini merkezine alan oyun, çevresel detayları ve etkileşim olanaklarıyla dikkat çekiyor. Oyunun başarısının ardından diğer oyun şirketlerinin de açık dünya tasarımlarına, karakter etkileşimlerine ve gerçekçilik unsurlarına daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.
GTA 6'nın çıkışı, büyük bütçeli oyunların sektördeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzun geliştirme süreci, geniş oyuncu kitlesi ve küresel tanıtım çalışmaları, yapımın yalnızca bir video oyunu olmaktan çıkarak büyük bir eğlence sektörü olayına dönüşmesini sağladı.
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre oyunun piyasaya çıkışı, oyun satışlarının yanı sıra konsol, depolama alanı ve ilgili dijital hizmetlere yönelik talebi de etkiliyor. Bu gelişmeler, oyun şirketlerinin büyük yapımlara ayırdığı bütçelerin ve pazarlama stratejilerinin gelecekte nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getiriyor.
GTA 6'nın piyasaya çıkması, video oyun sektöründe yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. PC sürümü ve çevrim içi modla ilgili belirsizlikler sürerken konsol pazarındaki hareketlilik ve açık dünya oyunlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.