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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Gülce’ye acı veda

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Gülce’ye acı veda
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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı apartmanın çökmesi sonucunda enkaz altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın cenazesi, annesi Sevgi Turhan'ın tedavisinin sürmesi sebebiyle 11 gün sonra dün defnedildi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve tedavisi süren acılı anne, cenazeye sedyeyle katıldı. Ambulanstan sedye ile indirilen Turhan, evladının tabutuna sarılarak, "Bina çürük çıkalım dedim, kimse beni dinlemedi. Her şeyimi kaybettim" diyerek feryat etti. Cenazede baba Furkan ve oğlu Harun Bora Turhan taziyeleri kabul etti. Gülce Dora Turhan'ın cenazesi, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #MALTEPE
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Gülce’ye acı veda
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