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Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:50

Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: Caninin ailesine 5 ay hapis cezası

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürencaninin delilleri gizleyen ve kaçmasına yardım eden anne, baba ve teyzesine 5'er ay hapis cezası verilip hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara sert tepki gösteren acılı abla, "Kardeşimi soğuk betonda ölüme terk ettiler, verilen ceza bizi üzdü" dedi.

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İHA Yaşam
Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: Caninin ailesine 5 ay hapis cezası
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Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan 2025 tarihinde 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki E.A. 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, cinayet zanlısının babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açıldı.

MONTU YIKADILAR, BIÇAĞI NEHRE ATTILAR

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısının kanlı montunun teyzesi S.S. tarafından yıkandığı, cinayette kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri'ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak işyerine getirdiği, anne B.A.'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddia edildi.


Gülden Coni

3 SANIĞA 5 'ER AY HAPİS

Duruşmaya hayatını kaybeden Gülden Coni'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa da 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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"KARDEŞİMİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren zanlının delilleri gizleyen ailesine verilen 5'er aylık hapis cezasına abla Nurhan Alüzrek'ten sert tepki geldi. Duruşma sonunda adliye önünde basın açıklaması yapan Alüzrek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin ailesi, kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler. Kardeşimi o soğuk betonda bıraktılar. Verilen 5 aylık ceza bizi derinden üzdü" diyerek karara sitem etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: Caninin ailesine 5 ay hapis cezası
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