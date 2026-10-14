Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: Caninin ailesine 5 ay hapis cezası

MONTU YIKADILAR, BIÇAĞI NEHRE ATTILAR
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısının kanlı montunun teyzesi S.S. tarafından yıkandığı, cinayette kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri'ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak işyerine getirdiği, anne B.A.'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddia edildi.
"KARDEŞİMİ ÖLÜME TERK ETTİLER"
Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren zanlının delilleri gizleyen ailesine verilen 5'er aylık hapis cezasına abla Nurhan Alüzrek'ten sert tepki geldi. Duruşma sonunda adliye önünde basın açıklaması yapan Alüzrek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin ailesi, kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler. Kardeşimi o soğuk betonda bıraktılar. Verilen 5 aylık ceza bizi derinden üzdü" diyerek karara sitem etti.