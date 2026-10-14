Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle katletmişti: Caninin ailesine 5 ay hapis cezası

MONTU YIKADILAR, BIÇAĞI NEHRE ATTILAR

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısının kanlı montunun teyzesi S.S. tarafından yıkandığı, cinayette kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri'ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak işyerine getirdiği, anne B.A.'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddia edildi.