Gülen Gözler filmi nerede çekildi, kaç yılında? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.