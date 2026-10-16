Gülizar’ın yanmış cesedi mağarada bulunmuştu! Sanık hakim karşısında: ‘Bize gelmemesi konusunda uyardım’

'BİZE GELMEMESİ KONUSUNDA UYARDIM'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına sanıklar, tanıklar, taraf avukatları ve Gülizar Bingöl'ün yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. ise duruşmada yer almadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Biroğlu'nun eski eşi Fatma A., "Mehmet Biroğlu, benim eski eşim olur. Gülizar ise teyzemin oğlu olan H.B.'nin eşi olur. Gülizar'ı en son 2015 yılının yaz ayında gördüm. Ancak ne zaman kaybolduğunu hatırlamıyorum. Kaybolduğunu da 3-4 gün sonra öğrendim. Gülizar akrabamız olduğu için ara ara bizim eve gelirdi. Bir defasında Mehmet ile aralarında bir şakalaşma oldu. Ben kendilerini uyardım. Yine kaybolmadan önceki bir zamanda kayınvalidem Remziye'ye, Gülizar'ın sürekli bize gelmemesi konusunda uyarıda bulundum. Yine bir tarihte Mehmet, eve tabanca getirmişti. Bana bunu, 'Seni korumak amaçlı getirdim' demişti. Ancak tam olarak ne zaman getirdiğini hatırlamıyorum" dedi.