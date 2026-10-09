Güllü davasında kritik gün! Tuğyan ikinci kez hakim karşısına çıkacak: Karar bekleniyor!

BUGÜN KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ikinci duruşmasında sanık ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması bekleniyor. Mahkeme heyetinin dosyadaki deliller ve savunmalar doğrultusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Duruşmada nihai karar çıkabileceği yönündeki beklentilere rağmen, mahkeme heyetinin yargılamaya devam etme veya duruşmayı başka bir tarihe erteleme ihtimali de bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek gelişmeler için gözler Yalova Adliyesi'ne çevrildi.