HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Diğer yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar verdi. Bu ek karar doğrultusunda Ulu için kaldırılan adli kontrol tedbirinin yeniden uygulamasına hükmedildi. Ulu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör