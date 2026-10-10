Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, geçen yıl hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ile taraf avukatları katıldı. Sanığın zaman zaman ağladığı görülen duruşmada Gül Tut'un ablası olan müştekilerden Kader Tut'un vekili, sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye annesine yönelik, "Ne zaman ölecek?", "Ne olur ölsün" "Gebersin" şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırlattı.

SAVUNMALARI ALINDI

Müşteki avukatı, dosyada yer alan ses kayıtlarında, olayın yaşandığı gece maktul lavaboya girmeden önce evde bir roman şarkısının çalındığı, sonrasında sanığın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya seslenerek, "Malkata açalım öyle oynasın" ifadelerini kullandığı ve böylece şarkı açılarak maktulün olay yerine çekildiğini ifade etti. Sanık vekili, maktulün daha önce de düştüğünü ve alkollü olduğunu belirterek, olayın ardından sanık ile bazı kişiler arasında geçen konuşmalarla birtakım ses kayıtlarını heyete sundu.

ÜSTSOYA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME

Karar öncesi söz verilen sanık ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Annesinin düşme anını görmediğini savunan sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "Görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutulacak dalımı kaybettim" diye konuştu. "Bugün burada sanık sıfatıyla bulunuyorum ama mağdurum" ifadelerini kullanan tutuklu sanık, "Sultan'ın bana yaptığı iftirayı anlamlandıramıyorum" dedi. Tanık Ulu'nun beyanlarına değinen Gülter, "Ben madem katilim, katil olduğumu görmüşse neden olay anında sesini çıkarmadı, çığlık atmadı? İlk günden son güne kadar benimle aynı şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör