Haberler Yaşam Haberleri Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir biyografisi ve kariyeri
Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:51

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir biyografisi ve kariyeri

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir biyografisi ve kariyeri

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayacak olan Gül Masalı dizisi 19 Haziran Pazar akşamı izleyenlerin beğenisine sunulacak. Dizinin oyuncuları ve karakterlerin hikayesi merak edilirken Gonca Aydın karakterini Gülper Özdemir canlandırıyor. Medya gündemini takip edenler “Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?” sorusuna yanıt ararken bu başlık altından; Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir biyografisine ulaşabilirsiniz.

Gülper Özdemir, 19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarına 1.bölüm ile gelecek olan Gül Masalı dizisinde Gonca Aydın karakterini canlandıracak. Dizide; endüstri mühendisi olan, annesiz büyüyen ve kendi ayakları üstünde duran, duygularını yoğun şekilde yaşayan karakteri canlandıran Gülper Özdemir'in hayatı ve kariyeri sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki; Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir biyografisi!

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur.

Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır.Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır."New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir, birçok dizide rol almıştı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter

2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu

2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu

2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu

2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu

TİYATROLARI

The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York

Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt

Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt

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Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir biyografisi ve kariyeri
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