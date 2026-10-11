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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Gülşah vicdanının kurbanı oldu

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gülşah vicdanının kurbanı oldu
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Trabzon'un Arsin ilçesinde 6 Ekim'de meydana gelen acı olayda 1 çocuk annesi Gülşah Oktay (33), yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi emekli uzman çavuş Aydın Yediparmak (51) tarafından sokak ortasında 7 kurşunla katledildi. Olaydan sonra kısa sürede gözaltına alınan katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülşah'ı öldürdüğünü itiraf eden Aydın Yediparmak'ın ifadesinde genç kadının ölümüne ilişkin yürek burkan detaylar ortaya çıktı.

18 Eylül'de eşinden boşanan Yediparmak'ın, boşanmanın üzerinden dört gün geçtikten sonra ilaç içerek yaşamına son vermeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Yediparmak'ın ilk evliliğinden olan oğlunun kendisine ulaşamaması üzerine Gülşah Oktay'dan yardım istediği, bunun üzerine Yediparmak'ın evine giden genç kadının yarı baygın bulduğu eski eşini ölümün kıyısından döndürdüğü ortaya çıktı. Yediparmak'ın, ifadesinde maddi sıkıntılar nedeniyle dört tablet ilaç içtiğini söylediği öğrenildi.

SOKAKTA 7 KURŞUN
İddiaya göre Gülşah Oktay, eski eşinden verdiği borç parayı geri ödemesini istedi. İkili arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aydın Yediparmak, ruhsatlı silahıyla genç kadına kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Oktay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Gülşah'tan geriye ise henüz iki aylıkken annesinden koparılan bir bebek kaldı.

#TRABZON
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Gülşah vicdanının kurbanı oldu
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