Hayatının baharında yaşamdan koparılan Gülşah Oktay ile emekli Uzman Çavuş Aydın Yediparmak, yaklaşık iki yıl önce severek evlendi. Ancak evliliklerinin ardından maddi sorunlar baş gösterdi. İddiaya göre Yediparmak, eşinin düğünde takılan altınlarını ve birikimlerini aldı. Genç kadının 270 bin liralık birikiminin de bu süreçte elinden çıktığını belirten annesi, kızının haberi olmadan telefonundaki banka hesabı üzerinden kredi çekildiğini anlattı. Borçlar nedeniyle çiftin evine icra tebligatları gelmeye başladı. İddiaya göre icra takibinden kurtulmak amacıyla anlaşmalı olarak boşanan çift, resmi olarak yollarını ayırsa da görüşmeye devam etti. Gülşah, doğum yaptıktan sonra annesinin yanında kalmaya başladı. Eski eşi de zaman zaman eve gelip gidiyordu.
"SANA BİR ŞEY YAPAR" DİYE KENDİSİNİ UYARDIM
Kızının sürekli parasını geri istediğini söyleyen anne Gülşen Soylu, bu taleplerin tartışmalara neden olduğunu belirtti. Soylu, bir tartışmada Gülşah'ın parasından harçlık istemesi üzerine eski eşinin kızının boğazına sarılarak boğazını sıktığını öne sürdü. Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Soylu, defalarca uyarıda bulunduğunu anlattı. Soylu, "Ben evde yokken onu eve alma, dışarıda arabasına binme. Sana bir şey yapar, bir yere götürür, zarar verir dedim. Haftalar öncesinden kendisini uyardım ama korktuğum başıma geldi" dedi.
GÜL ALDI, 7 KURŞUN SIKTI!
Kan donduran cinayet, 6 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce boşanan Gülşah Oktay ile Aydın Yediparmak, çocuklarının ihtiyaçları ve kimlik işlemleri nedeniyle buluştu. İddiaya göre Yediparmak, buluşmaya gelirken bir de gül aldı. İşlemlerinin ardından araçla evin önüne gelen ikili arasında, genç kadının kendisine verdiği borç parayı istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yediparmak, tabancayla Gülşah Oktay'a ateş açtı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Oktay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Polis ekiplerince yakalanan Aydın Yediparmak, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştıklarını öne süren şüpheli, silahını çekerek ateş ettiğini ve genç kadına yerdeyken de ateş etmeye devam ettiğini anlattı. Yediparmak, "Olay anlık gelişti, pişmanım" dedi. Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu öne sürülen Yediparmak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ ÇOCUĞUNU ANNESİZ BIRAKTI
Gülşah Oktay'ın öldürülmesi, kadına yönelik şiddetin acı tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Biri henüz 2 aylık, diğeri 12 yaşında iki çocuğu annesiz kalan genç kadının adı, kadın cinayetlerini görünür kılmayı amaçlayan dijital anıt sayaca da eklendi. Gülşah, 2026 yılında sayaçta yer alan 312'nci kadın oldu. Kızının ardından gözyaşları dinmeyen anne Gülşen Soylu ise torunlarına sarılarak adaletin yerini bulmasını bekliyor.