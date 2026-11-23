Hayatının baharında yaşamdan koparılan Gülşah Oktay ile emekli Uzman Çavuş Aydın Yediparmak, yaklaşık iki yıl önce severek evlendi. Ancak evliliklerinin ardından maddi sorunlar baş gösterdi. İddiaya göre Yediparmak, eşinin düğünde takılan altınlarını ve birikimlerini aldı. Genç kadının 270 bin liralık birikiminin de bu süreçte elinden çıktığını belirten annesi, kızının haberi olmadan telefonundaki banka hesabı üzerinden kredi çekildiğini anlattı. Borçlar nedeniyle çiftin evine icra tebligatları gelmeye başladı. İddiaya göre icra takibinden kurtulmak amacıyla anlaşmalı olarak boşanan çift, resmi olarak yollarını ayırsa da görüşmeye devam etti. Gülşah, doğum yaptıktan sonra annesinin yanında kalmaya başladı. Eski eşi de zaman zaman eve gelip gidiyordu.