Gülşen Bubikoğlu Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Gülşen Bubikoğlu Filmleri Listesi

Gülşen Bubikoğlu 35 yıllık oyunculuk hayatına elliden fazla film sığdırmıştır. Yeşilçam'ın değerli gözde oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu filmleri de kendisi gibi gözde filmler arasında yerini alıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun en iyi filmleri, Ah Nerede, Ne Umduk Ne Bulduk, Vahşi Gelin, Gırgıriye, Görgüsüzler ve daha nice unutulmaz Yeşilçam klasiği bulunmaktadır. En Çok İzlenen Gülşen Bubikoğlu filmleri, dediğimizde Yeşilçam'ın kült filmleri ile karşılaşırız.

Gülşen Bubikoğlu Filmleri

Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyuncu olmadan önce bir süre modellik yaptı. 1973 yılında, SES dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanan yıldız isim, 1973 yılında çekilen Yaban adlı filmle sinemaya adım attı. Gülşen Bubikoğlu, 1973 - 1998 yılları arasında 50'den fazla filmde başrol oynadı. Ünlü oyuncu hala güzelliğinden hiç bir şey kaybetmemiş, adeta zamana meydan okuyor.

En Çok İzlenen, En İyi Gülşen Bubikoğlu Filmleri Listesi

En çok izlenen, en iyi Gülşen Bubikoğlu filmlerini sizler için konuları ile birlikte sizler için derledik.

Görgüsüzler (1982)

Gül, annesi Pervin ile birlikte yaşamaktadır. Mahalle esnafının hepsine borçlu olan anne kız, herkesi paşa dedelerinden miras kaldı diye kandırırken, mirası almaya gidiyoruz diyerek esnaftan birde para toplayarak girderler. Öte yandan nişanlısının annesinin aldığı takside şoförlük yapan Murat, taksiyi kiralar ve aldığı para ile Karadayı ile kumar oynar ve Gül'ün kaçtığı gemiye kaçar.

Ah Nerede? (1975)

Üç kardeşten en büyüğü olan Ferit, hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, çimenlerin üzerinde uyuyan güzeller güzeli bir kızla karşılaşır ve âşık olur. Fakat Zehra hiç de kolay tavlayacağı bir kız değildir. Ferit, Zehra'yı tavlamaya çalışırken, bir yandan diğer sevgilileriyle, bir yandan da taşradan gelen nişanlısıyla uğraşmak zorunda kalır.

Üç Kâğıtçılar (1975)

Horoz Ali, Deve Ömer ve Rıza, cezalarını yeni tamamlayıp hapisten çıkmışlardır. Horoz Ali'nin uzatmalı nişanlısı Cemile'dir. Üç kardeş birbirlerinden habersiz ayrı ayrı Fil Abbas adlı mafya babasının paralarını çalmaya karar verirler. Ve her biri tek başına paralara konmaya uğraşır. Sonunda paraları ele geçiren Horoz Ali, parayı Cemile'nin karnına saklayarak Cemile hamile der. Cemile karnındakinin bebek değil de para çantası olduğunu açıklayınca ortalık karışır.

Gırgıriye (1981)

Güllüye'nin annesi Sabahat ve Bayram'ın babası Emin gençken birbirlerine âşıklardır fakat sonra kıskançlık yüzünden birbirine küsmüşlerdir. Bu yüzden de iki çiftin evlenmesine izin vermezler. Güllüye'yi çok beğenen bir gazino sahibi onu assolist yapar, buna karşılık Bayram da rakip gazinoda çıkmaya başlar. Seri halinde çekilmiştir. Seri dört filmle tamamlanmıştır.

Bizim Kız (1977)

Cami avlusunda buldukları bebeğe sahip çıkmaya karar veren ekip, adını Zeynep koydukları bebeği kendi çocukları gibi büyütürler. Büyüyüp genç kız olan Zeynep okul mezuniyetinde tanıştığı iş insanı Adil Bey'in oğlu Murat'a kendisini zengin biri olarak tanıtır. Hacer çalıştığı köşkün sahiplerinin evde olmadığı bir gün murat ve ailesini köşke çağırdığı sırada köşkün sahipleri de gelince işler karışır.

Evcilik Oyunu (1975)

Doğuştan beşik kertmesi nişanlı olan ama birbirlerini hiç tanımayan iki genç, babaları tarafından evlendirilmek istenince önce bunu istemez ve birbirlerine karşı oyun oynarlar ama gelişen olaylar sırasında âşık olup, sonunda kesin olarak birleşirler.

Renkli Dünya (1980)

İstanbul'da kenar bir semtte kahvehane işleten Mehmet, nişanlısı için istenilen başlık parasını annesi Fatma ve kız kardeşi Zeynep ile biriktirmeye çabalar. Annesinin çalıştığı tiyatronun başoyuncusu Erol'a gizli gizli hayranlık duyan Zeynep, bir gün sahnede tek başına şarkı söylerken, kumpanyanın patronu ile Erol sesini duyup beğenirler. Zeynep abisinden korksa da gizli gizli sahneye çıkmaya başlar. Böylece Zeynep gereken başlık parasını toplar. Tiyatroda çalıştığını öğrenince abisi Zeynep'le küser. Hikâye bundan sonra daha karmaşık bir şekil alır.