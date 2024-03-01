Gülsultan Doğan: “Türkiye’de sağlık turistlerine komplikasyon sigortası sunan ilk şirket MCAN Health”

Komplikasyon sigortası, sağlık turistinin tedavisi sonrası oluşabilecek komplikasyon giderlerini karşılayan bir poliçedir. MCAN Health'in poliçesi, aynı zamanda sağlık turistinin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde kaza sonucu hastane giderleri, bagaj kaybı, hırsızlık, acil durumlarda bulunduğu ülkeye nakli gibi seyahat sigortası kapsamına giren riskleri de içeriyor.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası" prim giderleri %70 oranında destek kapsamına alındı

20 Nisan 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin genişletilmesiyle "komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası" prim giderleri %70 oranında destek kapsamına alındı. Bu destekle birlikte Türkiye'deki birçok sigorta şirketi, "komplikasyon sigortası" poliçelerini pazara sunmaya başladı.

2015 yılında komplikasyon sigortası henüz Türkiye'de sigorta şirketleri tarafından bir ürün olarak sunulmaz iken, Amerika merkezli bir broker şirketi kanalı ile sağlık turistlerinin operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyon giderlerini yıllık bir limitle karşılayan poliçeyi kendi hastalarına sunduklarını belirten MCAN Health CEO'su Gülsultan Doğan bu poliçelerin sigorta şirketleri tarafından ürünleştirilmesinin sevindirici olduğunu belirtmiştir.

Sağlık turistleri Komplikasyon sigortasını tercih ediyor

2015 yılından bu yana özellikle Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada'dan gelen sağlık turistlerinin poliçeyi tercih ettiğini belirten Doğan, İngiltere'den gelen sağlık turistlerinin ise bu konuda daha az ilgi gösterdiğini vurguladı. Doğan ayrıca, poliçelerin genellikle plastik cerrahi tedavilerine gelen hastalar tarafından tercih edildiğini ve MCAN Health'in sunduğu poliçenin, komplikasyon sonucu oluşacak sağlık giderlerini turistin kendi ülkesinde de karşıladığını söyledi.

Sağlık turizminde birçok yeniliği sektöre kazandıran MCAN Health, yapay zeka tabanlı sanal konsültasyon, otelde hemşire bakımı, uluslararası akreditasyon, NPS ölçümü gibi hizmetleriyle binlerce hastanın tedavisine aracılık eden bir sağlık turizmi şirketidir.



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