Gültekin’in vefatı üzerinden hedef alındı: Hazal Bayhan Koç hukuki süreç başlatıyor

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Ankara'daki Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimine giderken Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybetti. Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ebediyete uğurlandı. Gültekin'in vefat haberi ise derin bir üzüntüyle öğrenilirken Üsküdar Belediyesi'nde CHP-Yeni Parti'li Divan Katip Üyesi aynı zamanda meclis üyesi olan Av. Hazal Bayhan Koç sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bu paylaşım sonrası kendi partisine mensup şahıslar tarafından ağır hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını belirten Bayhan Koç açıklama yaparak gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağını açıkladı.

2024 yılının Nisan ayından bu yana Üsküdar Belediye Meclis Üyeliği görevini büyük bir sevgi, onur ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini belirten Bayhan-Koç, göreve geldikleri ilk günden itibaren Üsküdarlıların refahı, huzuru ve mutluluğu için samimiyetle çalıştığını kaydetti. Üsküdar'a hizmet etmeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüğünü ifade etti. Bayhan-Koç, açıklamasında üstlendiği her görevin gerektirdiği sorumluluklara sonuna kadar sahip çıktığını belirterek, "Hiçbir zaman inandığım değerlerden, savunduğum ilkelerden ve doğru bildiğim yoldan vazgeçmedim. Şartlar ne olursa olsun, siyasi duruşumu ve ilkelerimi korudum. Bundan sonra da aynı kararlılık, samimiyet ve özveriyle Üsküdarımıza hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM HEPİMİZE İNSAN OLDUĞUMUZU HATIRLATAN DERİN BİR GERÇEKTİR"

Yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirmesinde ölümün siyasi tartışmaların, yaşanan haksızlıkların, kırgınlıkların ve fikir ayrılıklarının ötesinde olduğunu belirten Bayhan Koç, ölümün herkese insan olduğunu hatırlatan, kendine özgü ve derin bir gerçek olduğunu ifade etti. Bayhan Koç, genç yaşta hayatını kaybeden Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatından her şeyden önce insani duygularla derin üzüntü duyduğunu belirterek, Gültekin'in geride bıraktığı çocuklarını, ailesini ve sevenlerini düşündüğünde yaşanan acı olaydan bir anne adayı olarak ayrıca etkilendiğini kaydetti.

Bu nedenle üzüntüsünü ve başsağlığı dileklerini vicdanının ve insani değerlerinin gerektirdiği şekilde paylaşmak istediğini belirten Bayhan Koç, vefat eden bir insanın ardından üzülmenin ve yakınlarının acısını paylaşmanın, o kişinin veya çevresinin siyasi görüşlerini benimsemek anlamına gelmediğini ifade etti.

"İNSANİ HASSASİYET GÖSTERMEK SİYASİ DURUŞTAN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR"

Bayhan Koç, bir vefat karşısında insani hassasiyet göstermenin de siyasi duruştan veya ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtti.

Açıklamasında, yaptığı paylaşımın ardından bazı çevrelerce ve pek çoğunun kimliği belirsiz kişiler tarafından, yaşanmış siyasi süreçler nedeniyle doğrudan şahsının hedef alındığını belirten Bayhan Koç, ağır hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını kaydetti. Farklı görüşlerin dile getirilmesini ve eleştiriyi demokratik hayatın doğal bir parçası ve siyasetçilerin kabul etmesi gereken bir olgu olarak gördüğünü ifade eden Bayhan Koç, "Ancak eleştiri hakkının kişilik haklarına saldırıya, hakarete ve tehdide dönüşmesini kabul etmem mümkün değildir" dedi.

"GEREKLİ TÜM HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIM"

Bayhan Koç, şahsına yöneltilen hakaret ve tehdit içerikli ifadeler hakkında gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağını açıkladı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Bayhan Koç, haklarını sonuna kadar kullanacağını kamuoyunun bilgisine sundu. Açıklamasının sonunda Üsküdar'a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Bayhan Koç, "Allah ömür ve sağlık verdiği müddetçe, duruşumdan da, insani değerlerimden de taviz vermeden, vicdanımın ve ilkelerimin rehberliğinde görev sürem boyunca Üsküdarımız için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör