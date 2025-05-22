Gümrük Muhafaza’dan uyuşturucu tacirlerine darbe

İSTANBUL Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'nda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilen bir araçta 279 kg uyuşturucu yakalanırken 4 şüpheli gözaltına alındı.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihbar üzerine yaptıkları çalışmalarda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen ve ayçiçeği küspesi taşıdığı belirtilen bir aracı takibe aldı. İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'na getirilen araçta, narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine 8 çuvala gizlenmiş ve vakumlu poşetlere sarılmış, brüt ağırlığı 279 kg olan esrar yakalandı.