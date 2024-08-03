Gümüşhane halkı Hamas lideri Haniye için yürüdü

Tarım İl Müdürlüğünün önünden başlayan 'Mazlumlara Destek Yürüyüşü' Fatih Parkında son buldu. Yürüyüş ardından STK'lar tarafından basın açıklaması yapıldı.

Burada tüm STK'lar adına açıklama yapan Memur-Sen Gümüşhane İl Başkanı Ergin Aslan, "Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor" dedi.

Aslan, "Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar Faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de, planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, Şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında BM çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz" diye konuştu.