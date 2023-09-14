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Giriş Tarihi: 14.9.2023 16:46 Son Güncelleme: 14.9.2023 16:54

Vali Alper Tanrısever, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı çalışmalarını inceledi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, ilçe programları kapsamında ziyaret ettiği Köse İlçesi Salyazı köyünde yapımı tamamlanmak üzere olan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Vali Alper Tanrısever, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı çalışmalarını inceledi

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde yapımı sürdürülen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda alt yapı ve üst yapı çalışmaları bittikten sonra pistler de tamamlandı. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olan ve 2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen havalimanı, olası hallerde askeri amaçlı olarak da kullanılabileceği gibi özellikle Karadeniz'de sahil şeridinde olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Basın mensuplarına Havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pistlerin tamamlandığını ve terminal binasında ufak tefek eksiklikler olduğunu söyleyen Vali Tanrısever, "İlimizin en büyük yatırımlarından birisi olan havalimanı inşaatını incelemek üzere buradayız. Gördüğümüz kadarıyla pistler tamamlanmış, terminal binasında ufak tefek eksiklerimiz var. İnşallah en yakın süre içerisinde bunun biteceğini öğrendik kıymetli arkadaşlarımızdan. Havalimanına inşaatımızın olası deprem veya sel afetlerine karşı tedbirlerinin alınmış olduğunu, sadece bağlantı yollarıyla ilgili eksikliklerin olduğunu gördük. Havalimanı inşaatımızın hem Gümüşhane'ye hem de Bayburt iline hizmet edecek olması sebebiyle yapılması gereken ufak tefek bazı değişiklikler talep edeceğiz. Pist uzunluğumuz bir mukayese etmemiz gerekirse Rize- Artvin, Ordu -Giresun havalimanlarıyla aynı şekilde 3 kilometre uzunluğunda. Terminal binası ve diğer donatılarla ilgili olarak üst yapı inşaatımız da yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda havalimanımızı Gümüşhane'ye, Bayburt'a hem de ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar bitmek üzere olduğu belirtildi.

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