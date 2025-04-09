Gümüşhane’de 4,2’lik deprem! Uzmanlardan tedirgin eden açıklama: Tetikleme ihtimali var!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgede yaşanan depremi değerlendirerek uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Kelkit'in güneyinde olan deprem Kuzey Anadolu Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu fay sisteminin kesişme noktasında gelişti. Ancak bu 4,2'lik deprem enteresandır Trabzon sahilinde dahi hissedildi ve sarsıntıya sebebiyet verdi. 4,2'lik deprem bu şekilde sarsıntı oluşturuyorsa Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu özellikle Suşehri'nden itibaren Kelkit vadisi boyunca Aşkale'ye doğru uzanan Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda olabilecek 6-7 büyüklüğündeki bir deprem bu bölgeyi oldukça önemli bir şekilde etkileyecek.