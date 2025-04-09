Gümüşhane’de 4,2’lik deprem! Uzmanlardan tedirgin eden açıklama: Tetikleme ihtimali var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Giresun'da saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, çevre illerde de büyük paniğe yol açtı.
VALİ AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Vali Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgede yaşanan depremi değerlendirerek uyardı. Prof. Dr. Bektaş, "Kelkit'in güneyinde olan deprem Kuzey Anadolu Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu fay sisteminin kesişme noktasında gelişti. Ancak bu 4,2'lik deprem enteresandır Trabzon sahilinde dahi hissedildi ve sarsıntıya sebebiyet verdi. 4,2'lik deprem bu şekilde sarsıntı oluşturuyorsa Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu özellikle Suşehri'nden itibaren Kelkit vadisi boyunca Aşkale'ye doğru uzanan Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda olabilecek 6-7 büyüklüğündeki bir deprem bu bölgeyi oldukça önemli bir şekilde etkileyecek.
Biliyorsunuz kuzey Anadolu fayının doğu ve orta kesimi 1939-42 depremleriyle kırıldı. Büyük depremlerle kırıldı. Yani tarihsel dönemde büyük deprem üretmiş fay bugün suskundur potansiyel bir tehlikeye sahiptir. Kuzey Anadolu fayının da Ardahan bölümü yine aynı şekilde suskun ve potansiyel olarak bir deprem tehlikesine sahip. 6-7 büyüklüğünde bir depremdir bunlar.
Üçüncü deprem kaynağımız Karadeniz'dir. Haritada görünmeyen Karadeniz fayı güneye doğru eğimli. Kuzey Anadolu fayı da düşey bir fay. Bunların derinde kesişme ihtimali çok yüksek ve birbirlerini tetikleme ihtimali var. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi 3 deprem kaynağının tehdidi altında. Kuzeyde karadeniz fayı güneyde kuzey Anadolu fayı doğuda kuzeydoğu Anadolu fayı 6-7 büyüklüğündeki depremlerin tehlikesi altındadır.