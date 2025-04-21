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Giriş Tarihi: 21.4.2025 19:25 Son Güncelleme: 21.4.2025 20:16

Gümüşhane’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Gümüşhane’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Şiran ilçesine bağlı Telme köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre T.T. ile E.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında T.T., yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla E.K.'ya ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli T.T., jandarmayı arayarak kendisini ihbar etti ve olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Gümüşhane’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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