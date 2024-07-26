Gümüşhane’de cinnet getiren kişi akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getirdiği ögrenilen Ü.Y.,tartıştığı akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan ve olayda ağır yaralanan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlattı.