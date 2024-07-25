Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de cinnet getiren şahıs silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.7.2024 23:17

Gümüşhane'de cinnet getiren şahıs silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getiren şahıs, silahla 3 kişiyi vurdu. Olayda 2 kişi hnayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Gümüşhane’de cinnet getiren şahıs silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getiren Ü.Y., akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane'de cinnet getiren şahıs silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA