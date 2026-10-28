Gümüşhane’de feci kaza! Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Tünelden çıkan H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki Gündoğdu Bodur'un hayatını kaybettiği, sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B.'nin (3) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.