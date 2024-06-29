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Giriş Tarihi: 29.6.2024 12:13 Son Güncelleme: 29.6.2024 12:36

Gümüşhane'de kaza : 1 ölü 2 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gümüşhane’de kaza : 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı'nda meydana geldi. Emrah S. (36) idaresindeki hafif ticari araç ile Halis Z'nin (45) kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrah S, beraberindeki Ömer S. (8) ile motosiklet sürücüsü Halis Z, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Halis Z., yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Gümüşhane'de kaza : 1 ölü 2 yaralı
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