Gümüşhane’de kaza : 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı'nda meydana geldi. Emrah S. (36) idaresindeki hafif ticari araç ile Halis Z'nin (45) kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrah S, beraberindeki Ömer S. (8) ile motosiklet sürücüsü Halis Z, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Halis Z., yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.