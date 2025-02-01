Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı! Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.2.2025 22:08

Gümüşhane’de otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı! Hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Gümüşhane’de otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı! Hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Budak köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Yusuf Pekin (70) yönetimindeki 61 HJ 513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Dere yatağına yuvarlanan araçtan fırlayan Pekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adamın cenazesinin yarın Budak köyünde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane’de otomobil 80 metrelik uçuruma yuvarlandı! Hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA