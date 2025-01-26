Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 5’i çocuk, 14 yaralı!
Giriş Tarihi: 26.1.2025 22:42

Gümüşhane’de yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 5’i çocuk, 14 yaralı!

Gümüşhane'de yolcu otobüsü kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

AA
Gümüşhane’de yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 5’i çocuk, 14 yaralı!

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. Kazada yaralanan 14 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Hastanedeki yaraları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 14 olduğunu aktardı. Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirterek, "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor." dedi. "Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Sağlık personelimiz 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulundu."

ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane’de yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 5’i çocuk, 14 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA